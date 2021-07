Ab Dienstag, 27. Juli, 20 Uhr, wird der Bahnübergang in Dielkirchen-Steingruben wegen Sanierungsarbeiten für 24 Stunden voll gesperrt. Eine offizielle Umleitung ist laut Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land nicht vorgesehen. Die Sperrung wird am Mittwoch, 28. Juli, gegen 20 Uhr aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt ist dann der Bahnübergang in Bayerfeld-Steckweiler gesperrt – ebenfalls für 24 Stunden, bis Donnerstag, 29. Juli, 20 Uhr. Die Umleitung erfolgt großräumig über Gerbach und Niederhausen.