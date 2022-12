Die Bundesstraße 47 zwischen Eisenberg und Dreisen war am frühen Donnerstagnachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Abfahrt Göllheim zeitweise voll gesperrt. Gegen 12.25 Uhr kam ein 20-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit seinem Fahrzeug von seiner Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 60-Jährigen aus dem Landkreis Alzey-Worms zusammen. Durch den Zusammenstoß löste sich eine Leiter von der Ladefläche des Lkw-Gespanns und schleuderte auf das Auto einer 28-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim, die hinter dem mutmaßlichen Unfallverursacher fuhr. Alle Fahrer sowie ein Kind im Auto der 28-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.