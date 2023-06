Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem die TSG Albisheim die letzten beiden Spiele in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord verloren hat, kommt nun am Sonntag, 15 Uhr, mit der SG Steinbach II/ Börrstadt eine unberechenbare Mannschaft, die drei Spiele in Folge gewonnen hat.

Immer wieder tauchen auch Namen aus der ersten Mannschaft der Steinbacher auf dem Spielberichtsbogen auf. Im letzten Spiel traf gleich nach zwei Minuten Enes Ülkü. In der abgebrochen Vorjahressaison