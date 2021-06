In den kommenden beiden Wochen müssen Verkehrsteilnehmer an Werktagen auf der Bundesstraße 48 zwischen Rockenhausen und Dielkirchen mit wiederholten halbseitigen Sperrungen rechnen.

Grund sind Erkundungsbohrungen im Bereich der Brücke über die Bahngleise ein Stück vor der Abzweigung der K 13 Richtung Katzenbach, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitteilt. Die bereits begonnenen und maximal bis 25. Juni andauernden Arbeiten seien zur Beurteilung des Baugrunds an den Widerlagern der Brücke erforderlich. Denn diese soll in den kommenden Jahren durch ein neues, bereits in Planung befindliches Bauwerk ersetzt werden. Genauere Informationen über Umfang und Zeitrahmen des Projekts liegen derzeit allerdings noch nicht vor, so der LBM auf Nachfrage. Für die Bohrungen muss die B 48 mehrfach kurzfristig auf einer Fahrbahnseite gesperrt werden. Der Verkehr wird dann per Ampelschaltung geregelt.