Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Worms weist darauf hin, dass die B 48 bei Winnweiler im Bereich der Anschlussstellen zur A 63 wegen Bauarbeiten ab Montag für voraussichtlich fünf Wochen voll gesperrt ist. Die Autobahnauf- und -abfahrt an der Anschlussstelle Winnweiler ist in dieser Zeit nicht möglich.

Der Verkehr von und zur A 63 muss laut LBM die Anschlussstelle Sembach nutzen und wird über die L 401 geführt. Der Verkehr aus Münchweiler kommend wird über die B 48 und die L 393 zur L 401 umgeleitet.

Die Fahrbahn der Bundesstraße wird auf einer Länge von rund 900 Metern saniert. Ferner werden die Anschlüsse der Auf- und Abfahrten angepasst, wie der LBM mitteilt. Von den Arbeiten betroffen seien auch die Brücken über die A 63 und über die L 401. Während die Brücke über die A 63 eine neue Abdichtung erhalten soll, steht bei der Brücke über die L 401 die Erneuerung der Fahrbahndecke an. Die Geländer beider Brücken sollen neue Beschichtungen erhalten. Nach Einschätzung des LBM kann die Strecke voraussichtlich ab 20. Juli wieder befahren werden.

Auch der Mitfahrerparkplatz ist nicht nutzbar

Aufgrund der Baumaßnahmen wird ab Montag auch der autobahnnahe Mitfahrerparkplatz Winnweiler gesperrt. Laut LBM kann er voraussichtlich erst Anfang oder Mitte Oktober wieder genutzt werden.

Der Mitfahrerparkplatz soll um 30 Parkplätze auf 86 erweitert werden, teilt der LBM weiter mit. Zusätzlich würden zwei Behindertenparkplätze gebaut, und die Zufahrt zum Parkplatz soll eine neue Deckschicht erhalten. Die bestehende Befestigung der Parkfläche werde durch Betonpflastersteine ersetzt. Als Auftragssumme der Maßnahmen nennt der LBM 731.000 Euro.