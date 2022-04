Eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag. Ein 52-Jähriger aus dem Kreis Mainz befuhr mit seinem Wohnmobil die K64 von Einselthum kommend in Fahrtrichtung Zellertal. Er hatte die Absicht an der Einmündung K 64/B 47 nach links auf die B 47 einbiegen. Eine 58-Jährige befuhr zu dieser Zeit die B47 vom Zellertal kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Der 52-Jährige Wohnmobilfahrer übersah beim Einbiegen die 58-Jährige, es kam zum Zusammenstoß. Nach Informationen der Polizei blieb der Unfallverursacher unverletzt, die Unfallgegnerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Während der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme wurde die B47 zeitweise komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war auch noch die Feuerwehren Albisheim, Einselthum, Immesheim und Göllheim im Einsatz.