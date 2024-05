Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der VG Nordpfälzer Land gibt es fast in einem Drittel der Städte und Gemeinden keine(n) Bewerber(in) für das Amt des Ortsbürgermeisters. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dort niemand diese Aufgabe übernehmen will. In fünf Kommunen wird es am 9. Juni besonders spannend: Denn dort treten jeweils zwei Kandidaten gegeneinander an.

Amtsinhaber gegen Herausforderer: Viermal gibt es diese Konstellation bei den Wahlen am 9. Juni in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. In Niedermoschel möchte Stefan Grünewald