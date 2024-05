Die Herren des Mannheimer HC haben das Double bei den deutschen Hockey-Meisterschaften geholt.

Nach dem Hallentitel im Januar gewann der MHC am Sonntag auch das Feld-Endspiel in Bonn mit 2:0 nach Penaltyschießen gegen den Hamburger Polo-Club. Die Nationalspieler Raphael Hartkopf und Justus Weigand verwandelten ihre Versuche. „Ich bin sprachlos und komplett kaputt, aber überglücklich. Das war ein Riesenkampf“, sagte Weigand, der zudem zum wertvollsten Spieler der Endrunde gewählt wurde.

Beim 2:2 nach 60 Minuten hatte der Neuseeländer Kane Russell (28. Minute) Polo per Siebenmeter vor 3148 Zuschauern in Führung gebracht, ehe Mannheim die Partie durch Mario Schachner (33.) und Weigand (39.) drehte. Den erneuten Ausgleich markierte wieder Russell per Strafecke.

MHC-Damen verpassen Titel

Zuvor hatten die MHC-Damen ihre Titelverteidigung und das damit verbundene Double verpasst. Sie verloren das Finale gegen den Düsseldorfer HC mit 1:2. Für die Entscheidung sorgte Lucy Zich (38.). Zuvor hatte Charlotte Gerstenhöfer die frühe DHC-Führung durch Mabel Brands ausgeglichen. „Wir verpennen den Start, und am Ende nageln wir sie hinten fest. Der DHC ist stehend k.o., aber wir machen das Tor nicht“, monierte Nationaltorhüterin Lisa Schneider, die den MHC in Richtung Niederlande verlassen wird. Alle vier Finalisten qualifizierten sich zudem für die Euro Hockey League.