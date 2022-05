Landtagsabgeordnete Lisett Stuppy und Norbert Willenbacher treten künftig als gleichberechtigte Vorstandssprecher der Grünen im Donnersbergkreis auf.

Lisett Stuppy sowie Norbert Willenbacher vertreten die Grünen im Donnersbergkreis. Die beiden gleichberechtigten Vorstandssprecher folgen auf Doris Hartelt: Die ehemalige Vorstandssprecherin war im November 2020 verstorben, seither war die Stelle unbesetzt gewesen. Stuppy ist mittlerweile Fraktionsvorsitzende im Kreistag und im Jahr 2021 in den rheinland-pfälzischen Landtag eingezogen. Zusammen mit Willenbacher will sie künftig die Richtung der Parteiarbeit der Donnersberger Grünen vorgeben.

Gemeinsam mit Rita Beck, die als Schatzmeisterin gewählt wurde, bilden sie den geschäftsführenden Vorstand des Kreisverbandes. Das ist das Ergebnis der Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Bolanden. Die Beisitzer im Vorstand sind künftig Nadine Didier, Sara Pasuki, Thomas Wiemer-Scheidel und Dennis Kolter.

Künftig wird grundsätzlich ein Mitglied der Grünen Jugend (GJ) Donnersberg einen Sitz im erweiterten Kreisvorstand haben. Beschlossen wurde auch eine finanzielle Unterstützung der GJ, die zudem in die Vorstandsarbeit mit einbezogen werden soll. Außerdem wird es darum gehen, das Vielfaltstatut umzusetzen, das seit 2021 für die Bundespartei verankert ist. Dieses formuliert „den Anspruch, Grüne Strukturen so zu gestalten, dass sie in Bezug auf das Geschlecht, eine rassistische, antisemitische oder antiziganistische Zuschreibung, die Religion und Weltanschauung, eine Behinderung oder Erkrankung, das Lebensalter, die Sprache, die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität, den sozialen oder Bildungsstatus oder die Herkunft inklusiv und nichtdiskriminierend wirken“. Dies wird eine der großen Aufgaben für den neuen Vorstand.