Mit einer besonderen Aktion möchte die Bücherhütte Kunden die Gelegenheit geben, einmal in Ruhe und nach Herzenslust in den Büchern ihres Ladens zu schmökern: Am Freitag, 16. September, können sich Buchliebhaber mit Ende der regulären Öffnungszeiten von den Inhabern in der Buchhandlung einschließen lassen – zwei Stunden später werden sie dann wieder „freigelassen“.

In der Zwischenzeit dürfen sie nicht nur die Lektüre der vorhandenen Bücher, sondern auch die bereitgestellten Stärkungen (Wasser, Wein, Knabbereien) genießen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 06361 21300 oder per E-Mail an mail@buecherhuette.de. Weitere Infos: www.buecherhuette.de.