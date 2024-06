Unterschiedlichen und spannenden „Geschichten aus dem Museum“ durfte am Sonntag im Stadtpalais in Kirchheimbolanden gelauscht werden. Die Autorengruppe Wachtenburg-Donnersberg las im Rahmen einer Matinee Texte, die sich rund um im Museum ausgestellte Gegenstände und historische Ereignisse in der Kleinen Residenz ranken. Musikalisch eingerahmt wurde das Programm von Liedern, vorgetragen von Mitwirkenden der Musikschule Donnersberg.

Die Idee zur Lesung sei Anfang des Jahres entstanden, wie die Autorengruppe zur Begrüßung erklärte. Man habe sich Gedanken zum 1250-jährigen Stadtjubiläum Kirchheimbolandens