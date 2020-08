Böse Zungen behaupten, den Lohnsfelder Störchen sei es in unserer coronabedingt derzeit überwiegend ereignisarmen Region zu langweilig gewesen – und sie hätten sich deshalb nicht wie üblich erst Mitte August, sondern bereits deutlich früh gen Süden aufgemacht. Ob sie dort mehr (und Besseres) erleben als hier, sei mal dahin gestellt. Fest steht, dass die beiden Nester nahe der Pulvermühle bereits seit etlichen Tagen verwaist sind, wie der regelmäßige Kiebitz Manfred Benner der RHEINPFALZ mitgeteilt hat. Offenbar hat sich der aus acht Vögeln bestehende Tross – in diesem Jahr hatten insgesamt vier Junge im Lohnsbachtal das Licht der Welt erblickt (wir berichteten) – schon auf den weiten Weg ins Winterquartier gemacht. Wenn auch sonst in diesem Jahr fast nichts mehr so ist, wie es mal war: Auf den Kreislauf der Natur ist immerhin Verlass. Und so hoffen die Nordpfälzer Storchenfreunde darauf, dass die beiden Elternpaare wie seit mittlerweile sechs Jahren auch 2021 wohlbehalten zu ihren Brutstätten zurückkehren. Vielleicht ist dann ja wieder mehr los in unserer Gegend ...