Der Historische Verein der Nordpfalz Alsenz lädt Mitglieder und Interessierte für Samstag, 24. September, zu einer Ausflugsfahrt nach Idar-Oberstein ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Alten Rathaus.

Erstes Ziel ist Algenrodt mit dem Besucherstollen Steinkaulenberg. Nach kurzem Fußweg über einen Geolehrpfad wird die Edelsteinmine erreicht. Hier können unter fachkundiger Führung Achate, Bergkristalle, Amethyste und Rauchquarz – eingelagert im Muttergestein – bewundert werden. Es ist die einzige zur Besichtigung freigegebene Edelsteinmine Europas.

Danach geht es weiter nach Idar-Oberstein. Gegen 15 Uhr wird das Jakob-Bengel-Museum besichtigt. Die Ketten und Bijouteriewarenfabrik Bengel stellt ein für Rheinland-Pfalz einzigartiges Zeugnis der Industriegeschichte dar. Das Ensemble von Wohn- und Fabrikbauten wurde 2005 als regionales Kulturerbe ausgezeichnet.

Die Rückfahrt mit anschließender Einkehr ist für 16.30 Uhr, die Ankunft in Alsenz gegen 20 Uhr geplant. Mitglieder zahlen für die Teilnahme 35 Euro, Nichtmitglieder 38 Euro. Bei den Besichtigungen besteht Maskenpflicht. Infos und Anmeldung bei der ersten Vorsitzenden Sonja Müller unter Telefon 06362 670 oder per E-Mail an mueller.alsenz@gmx.de.