Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Elf Mitstreiter der Partei „Die Rechte“ haben sich am Samstag um 18 Uhr mit einer vielfachen Überzahl von Menschen konfrontiert gesehen, die gegen ihren Aufmarsch mobil machten. Ihre rechten Parolen gingen in den Rufen der Gegendemonstranten, im Klang von Trillerpfeifen und teils auch im Glockengeläut unter, das zum Gottesdienst in die katholische Kirche rief.

Die elf Personen, die die Gruppierung „Die Rechte“ für ihr Anliegen aufbieten konnte, wurden in Eisenberg von rund 300 Gegendemonstranten der Antifa, des Donnersberger Arbeitskreises