Wie schon am Vortag fallen auch am Mittwoch, 7. Juni, Züge der DB Regio auf der RB-Linie 65 zwischen Kaiserslautern und Bingen aus, die regulär in Münchweiler, Winnweiler, Imsweiler, Rockenhausen und Alsenz halten sollten. Betroffen sind die Züge in Richtung Kaiserslautern, die Rockenhausen um 5.35, 6.05, 12.56, 13.36, 14.56 und 19.01 Uhr verlassen. In der Gegenrichtung (ab Kaiserslautern) die Züge, die Rockenhausen um 7.10, 10 Uhr, 15 Uhr, 21.01 und 22 Uhr erreichen sollten. Für einige der Verbindungen fahren Ersatzbusse. Aktuelle Informationen gibt es über die Reiseauskunft unter www.bahn.de oder in den Apps „DB Navigator“ und „DB Streckenagent“. Grund für die Zugausfälle ist laut DB Regio ein „außergewöhnlich hoher Schadstand bei Fahrzeugen“.