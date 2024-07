Das Programm des Sonntags der Sparkassen-Arena zum 1250. Kirchheimbolander Stadtjubiläum nimmt immer konkretere Gestalt an. Der Morgen des 25. August steht bereits von 11 bis 13 Uhr unter dem Motto Ehrenamt. Beim musikalischen Frühschoppen des Donnersbergkreises wird die Kreisehrenmedaille auf der Bühne im Herrngarten verliehen. Ab 13 Uhr stehen die Vereine der Kleinen Residenz im Fokus. Interessierte Vereine aus Sport und Kultur, Ehrenamtler aller Couleur sind gefragt, sich in Talkrunden auf der Bühne den Fragen des RPR1-Moderators zu stellen, sich zu präsentieren, um sich danach im sogenannten „Ehrenamts-Corner“ tiefer in den Austausch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu begeben.

Zeitgleich ist das große Gelände mit Spielen, Kletterparcours, Hüpfburgen sowie Mitmachaktionen für jung und alt – wie dem „Treff der Maskottchen“ – belebt. Um 17 Uhr beginnt das Open-Air-Konzert mit der US Air Forces in Europe Bigband „The Ambassadors“. Für Essen und Trinken ist durchgehend gesorgt. Der Eintritt zur Arena ist am Sonntag kostenlos. Am Tag zuvor, Samstag, 24. August, treten die Popstars Nico Santos und Michael Schulte auf.

Mitmachen

Interessenten für Talk, Beiträge und „Ehrenamts-Corner“ können sich bis Freitag, 19. Juli, an tanja.heilmann@kirchheimbolanden.de wenden.