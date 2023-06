5000 Musikfans, die auf dem Festplatz Herrngarten ausgelassen bis tief in die Nacht feiern – das war die Arena 2018 mit Stargast Max Giesinger. Pünktlich zu Kirchheimbolandens 1250. Jubiläum gibt es 2024 die zweite Auflage. Dafür kommen zwei sogar international angesagte deutsche Popstars in die Kleine Residenz.

Wie schon bei der Premiere sechs Jahre zuvor soll die Festarena im August 2024 drei Tage lang eine rauschende Party versprechen. Eingebettet in die Feierlichkeiten zum 1250. Jubiläum von Kirchheimbolanden, erlebt die Arena von 23. bis 25. August 2024 eine Neuauflage. Gleich zwei Größen der aktuellen Musikszene werden gemeinsam mit ihren Bands auf der großen Bühne im Herrngarten ihre Hits zum Besten geben: Michael Schulte und Nico Santos haben beide ihren Durchbruch bei der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“ geschafft.

Heimspiel für einen Norddeutschen

Für Arena-Organisator Timo Holstein, dessen Agentur Eigenartevents Michael Schulte managt, sind die beiden Top-Acts „zwei der derzeit sogar international angesagtesten deutschen Popstars“. Schulte, Finalist der ersten Staffel bei „The Voice of Germany“, trat im Jahr 2018 beim Eurovision Song Contest (ESC) an und sicherte dort mit seiner Ballade an den verstorbenen Vater, „You let me walk alone“, sensationell den vierten Platz für Deutschland.

Michael Schulte Foto: Ben Wolf

Seit jenem Jahr liegt der besondere Draht des Norddeutschen in die Kleine Residenz. Denn seit dem ESC in Lissabon betreut ihn die Agentur von Timo Holstein. Und so freut sich Michael Schulte, mit seiner Band nach Kibo zu kommen: „Schön, dass es endlich mal klappt, hier auch zu spielen“, sagt er. Seit 2018 reihten sich Hits aneinander, Platin- und Gold-Auszeichnung folgten: für „You let me walk alone“, „Back to the start“, „Keep me up“, „For a second“, „Bye bye bye“. Zuletzt gab es das Duett „More to this life“ mit seinem Freund und Trauzeugen Max Giesinger.

Für Muchow eine Traumkonstellation

Stadtbürgermeister Marc Muchow sagt: „Mit solch einem Leuchtturm-Event das Stadtjubiläum zu begehen, ist natürlich eine Traumkonstellation.“ Er ist sich sicher: „Kirchheimbolanden wird damit wieder überregional Beachtung geschenkt. Schön, dass wir das auch durch die lokalen Kontakte so erst möglich machen konnten, hier abermals eine Festarena zu stemmen.“ Für Sommer 2020 war schonmal eine Neuauflage der Arena geplant – damals mit den Künstlern Adel Tawil und Lotte als Zugpferde –, diese war jedoch der Pandemie zum Opfer gefallen.

Nach Michael Schulte soll am Arena-Samstag 2024 dann Nico Santos mit seiner Band die Bühne entern – ebenfalls einer, bei dem die vergangenen Jahre durch Gold- und Platinauszeichnungen, regelmäßige Fernsehauftritte und Autorenbeteiligungen an den Hits der größten deutschen Popstars geprägt waren. „Rooftop“, „Play with fire“ oder „Unforgettable“ waren Hits, zuletzt „Weekend lover“, „Better“ und die Charity-Allstarnummer „Best of us“ des Künstler-Kollektivs WIER.

„Early Bird Tickets“ für den Donnersbergkreis

Santos’ Konzerte seien ein „Feuerwerk der Emotionen“, verspricht Timo Holstein. Wie kaum ein anderer Künstler bewege er das Publikum von der Bühne aus zum Tanzen und Mitsingen. „Umso größer die Freude, dass wir auch Nico Santos in die Kleine Residenz lotsen konnten“, sagt Marc Muchow.

Der Vorverkauf startet bundesweit am 30. Juni. Ab Montag, 12. Juni, sind laut Holstein „Early Bird Tickets“ – also Karten für den vielzitierten frühen Vogel – zu bekommen: für 40 Euro in den Geschäftsstellen der Sparkasse Donnersberg in Kirchheimbolanden, Rockenhausen, Eisenberg und Winnweiler. Die Tickets im offiziellen Verkauf werden – je nach Anbieter – rund zehn Euro teurer sein, schätzt Holstein.