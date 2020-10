Am Wochenende findet der Donnersberg-Cup statt.

Unter Beachtung der strengen Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie richtet der Dartsportverein Donnersberg aus Winnweiler, der 1998 gegründet wurde, zusammen mit dem Dartlokal „Score Pub“ in Langmeil am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, den Donnersberg-Cup aus.

Gespielt wird in der Gemeindehalle in Alsenbrück-Langmeil. Die Veranstaltung ist zugleich ein Ranglistenturnier des rheinland-pfälzischen Dartverbandes (RPDV). Für das Damen-Einzel sind zwölf Startplätze zugelassen und für das RPDV-Turnier 40 Plätze. Gespielt wird am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.