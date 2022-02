Rund 15 Jahre betrieb die Familie Freihöfer die Burgstubb in Falkenstein. Zum 31. Dezember hörte sie altersbedingt auf und übergab den Kochlöffel an Familie Schilling, die nächstes Wochenende Eröffnung feiert. Die neuen Pächter setzen auf ein vielfältiges Angebot, von Brötchenservice bis Corona-Teststation.

Peter, Jennifer und Sohn Calvin Schilling kommen aus dem Kreis Eppingen und sind jetzt auch privat nach Falkenstein gezogen. „Das ist für uns alle ein Neuanfang“, erzählt Jennifer Schilling. „Bekannte von uns waren hier essen und haben gesehen, dass die Burgstubb einen neuen Pächter sucht“, erinnert sie sich. „Im November hatten wir dann das erste Gespräch mit der Gemeinde und Anfang Dezember haben wir alle Details besprochen.“ Danach sei für die 35-Jährige und den 38-jährigen gelernten Werkzeugmacher die genaue Planung losgegangen. Erfahrung hat Jennifer Schilling schon jede Menge, da sie in der Vergangenheit ein eigenes Café betrieben hat.

Den Gastraum der Burgstubb hat das Paar komplett umgestaltet. An den Wänden befindet sich jetzt Rauputz, die Theke wurde teilweise neu gestaltet und hinter dem Tresen hängen Fliesen an der Wand. In der Küche seien neue Geräte dazugekommen und von den Stühlen wurden die alten Polster entfernt und durch neue Kissen ersetzt. Eine neue Außenbestuhlung sei geplant und die Außenfassade soll einen neuen Farbanstrich bekommen. Und die Ideen gehen den neuen Pächtern nicht aus, so liebäugelt Jennifer Schilling mit einer Außenküche inklusive Grill. Weiterhin könnten wieder Veranstaltungen rund um die Burg, wie zum Beispiel der Weihnachtsmarkt, stattfinden.

Brötchenservice ab acht Uhr

„Die ganze Familie hilft mit“, sagt Jennifer Schilling. Mann Peter sei das Mädchen für alles und Sohn Calvin unterstützt hinter der Theke. Jennifer Schilling ist für den kulinarischen Part verantwortlich. Es gibt selbstgebackene Kuchen und Torten, aber auch die hausgemachten Burger würden für Aufmerksamkeit sorgen. Auf der Speisekarte stehen Pfälzer Spezialitäten, zum Beispiel Leberknödel und Saumagen, aber auch Rumpsteak, Schnitzel, Flammkuchen und Salate mit Aprikosen-Senf-Dressing.

„Wir legen viel Wert auf frisches Essen und Getränke aus der Region.“ Am Wochenende bietet Familie Schilling zusätzlich einen Brötchenservice ab acht Uhr an. Das Bier kommt von der Brauerei Bischoff aus Winnweiler, der Wein aus dem Zellertal und der Kaffee stammt aus einer Kaffeerösterei in Kaiserslautern.

Eröffnungsfest am Wochenende

Im Moment bietet Jennifer Schilling auch eine Corona-Teststation in der Burgstubb an. „Da ab dem vierten März wieder die 3G-Regel gilt, können sich alle Gäste, die es wollen, direkt bei uns vor Ort testen lassen.“

Am nächsten Wochenende öffnen die Schillings „ihre“ Burgstubb dann zum ersten Mal. Samstags und sonntags ist ab 12 Uhr die Tür zur Burghütte geöffnet. Am Sonntag um 13 Uhr ist ein Fassbieranstich mit der Brauerei Bischoff geplant. Kinder können sich schminken lassen und einen Schatz auf der Burg suchen.

Info

Vorerst soll die Burgstubb freitags ab 16 Uhr, samstags ab 11.30 Uhr und sonntags ab neun Uhr geöffnet sein. Ab April soll der Donnerstag dazukommen. Größere Gruppen könnten sich für jeden Tag anmelden. Infos im Internet unter www.burgstubb-falkenstein.de.