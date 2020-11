Zwölf am Samstag, 28 am Sonntag: Insgesamt hat das Gesundheitsamt über das Wochenende 40 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit ist die Anzahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 624 gestiegen – 173 von ihnen gelten momentan als aktiv. Mit Abstand die meisten davon entfallen auf die VG Kirchheimbolanden (70), gefolgt von der VG Göllheim (36) und der VG Eisenberg (34). Bislang sind im Zuge der Covid-19-Pandemie im Donnersbergkreis elf Menschen gestorben, momentan werden neun Patienten stationär behandelt. Der Inzidenzwert – die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – liegt jetzt bei 165,9. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis 828. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz beträgt dieser Wert 920, deutschlandweit 1102.

Wolffstift: 29 Bewohner, zwölf Mitarbeitende infiziert

Bezüglich des vom Coronavirus betroffenen Seniorenzentrums Wolffstift in Kirchheimbolanden hat das Gesundheitsamt neue Zahlen mitgeteilt: Stand gestern Vormittag waren beziehungsweise sind 29 Bewohner mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, eine Person ist in der vergangenen Woche gestorben; zudem wurden zwölf Mitarbeitende positiv getestet. Wie berichtet, befinden sich diese in Isolation, infizierte Bewohner werden auf ihren Zimmern betreut und versorgt. Für das Haus gilt nach wie vor ein Besuchsverbot.