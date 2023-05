Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volleyball gibt es in Alsenz seit fast 50 Jahren. Animiert von den Übertragungen der Olympischen Spiele in München 1972 trainierte Rüdiger Melzer etwa zwölf Sportler aus der Leichtathletikabteilung der TuS in der Festhalle. Heute trainieren 14 Damen in der neuen Sporthalle. Dabei war die Abteilung schon fast am Ende.

„1974 gründete die TuS offiziell die Abteilung Volleyball“, erinnert sich der heutige Trainer Peter Heß zurück. In der Saison 1975/76 startete dann erstmals ein Herrenteam