Die Endtabelle in der Volleyball-Rheinhessenliga der Frauen steht drei Wochen nach dem letzten Spiel endlich fest. Das Team der TuS Alsenz stand nach dem Endspurt mit einem 3:0 beim VSC Spike Guldental II und einem 3:1 bei der hoch eingeschätzten TGM Mainz-Gonsenheim V auf Rang zwei. Das Ganze zunächst aber unter Vorbehalt. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Gespannt wartete die TuS nach ihrem letzten Spieltagswochenende auf die Ergebnisse der SG Idar-Oberstein, die mit zwei Heimsiegen als einzige noch in der Lage gewesen wäre, die TuS zu übertrumpfen. Als zwei Tage später immer noch keine Ergebnisse vorlagen, griff TuS-Abteilungswart Peter Heß zum Telefonhörer und erfuhr vom Staffelleiter, dass beide Spiele ausgefallen waren. Weil Idar-Oberstein keine Mannschaft stellen konnte und die beiden Gegner aus Bad Kreuznach und Gonsenheim VI auf eine Neuansetzung verzichteten, wurden die Spiele mit 0:0 gewertet.

Damit steht fest: Alsenz beendet die coronabedingt schwierige Halbsaison 2021/22 überraschend auf Rang zwei. Alsenz verlor nur zwei Spiele, Höhepunkt aus Peter Heß’ Sicht war der 3:2-Erfolg gegen den neuen Meister SpVgg Dietersheim.

Ein weiteres Jahr in der Rheinhessenliga

Die Chance auf einen Aufstieg in die Verbandsliga des Landesverbandes VVRP, in der Vereine aus zwei Bezirksverbänden (Rheinhessen und Pfalz) aufeinandertreffen, gibt es nach aktueller Lage nicht. Aufgrund der Auf- und Abstiegskonstellationen in den oberen Ligen ergibt sich kein zusätzlicher freier Platz in der Verbandsliga, sodass ein Qualifikationsspiel zwischen den Zweitplatzierten der Pfalzliga (ASV Landau II) und der Rheinhessenliga (Alsenz) nicht erforderlich ist, erklärt Heß.

Sollten im Nachgang der Saisonplanung zusätzliche Plätze durch Um- oder Abmeldungen frei werden, werden diese in den VVRP-Ligen mit Nachrückern aus den betroffenen Bezirksverbänden aufgefüllt.

Die Tabelle

1. Spvgg Dietersheim 19 Punkte, 2. TuS Alsenz 16, 3. TG Osthofen 16, 4. VC 2000 Bad Kreuznach 13, 5. TGM Mainz-Gonsenheim V, 6. SG Idar-Oberstein 12, 7. VSC Spike Guldental II 8, TSVgg Stadecken-Elsheim II 4, 9. TGM Mainz-Gonsenheim VI 2