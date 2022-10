Noch ist zwar kein Kabel verlegt, aber beim Glasfaserkabel-Projekt der Deutschen Telekom in der Kleinen Residenz laufe alles nach Plan, berichtet Stadtbürgermeister Marc Muchow auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Erst zu Herbstanfang habe er mit dem Zuständigen des Telekommunikationsunternehmens gesprochen und erfahren, dass die Planungsphase gut voranschreite und noch im Herbst abgeschlossen sein soll, schildert Muchow. Demnach könne die Vermarktung voraussichtlich im Frühjahr 2023 beginnen.

In bis zu 4400 Haushalten will die Deutsche Telekom Glasfaseranschlüsse verlegen: bis ins Haus, bei Mehrfamilienhäusern bis in die Wohnung. Das neue Netz erlaubt zunächst Download-Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde. Glasfaser Plus, ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die Telekom beteiligt ist, schließt Immobilien während der Ausbauphase im Jahr 2023 kostenfrei an, wenn Kunden einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen. Dieser muss lediglich einen Liefer-Vertrag mit der Telekom besitzen – das trifft auf nahezu alle gängigen Anbieter zu. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase wird der Hausanschluss laut Telekom knapp 800 Euro kosten.