0,7 Promille hatte laut einem Alko-Test ein 67-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Sonntagvormittag in der Straße „Im Steinling“ kontrolliert hat. Die Beamten hatten bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Auf der Dienststelle ist dann nochmals eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt worden. Der Führerschein des 67-Jährigen wurde sichergestellt, ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Er muss mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro (plus Verfahrenskosten), einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.