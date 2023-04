Keine Überraschung gab es heute bei der Wahl in Dielkirchen: Mit überwältigender Mehrheit von 97,3 Prozent wurde Karin Cramme-Renner aus dem Ortsteil Steingruben zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Das hat die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land exakt 35 Minuten nach Schließung des Wahllokals bekanntgegeben. Die 59-Jährige war die einzige Kandidatin. Sie tritt damit die Nachfolge des im November während seiner Amtszeit verstorbenen Werner Lieb an. Als Erste Beigeordnete führte sie ohnehin seit dessen Tod die Ortsgeschäfte. Dem Gemeinderat gehört sie seit 2004 an, erst als Beigeordnete, später als Erste Beigeordnete.

Die Stimmen waren schnell ausgezählt – Dielkirchen hat insgesamt nur 412 wahlberechtigte Einwohner, von denen lediglich 193 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 46,8 Prozent. Es wurden 188 gültige Stimmen abgegeben, davon waren 183 Ja-Stimmen für die Kandidatin.

Die Amtszeit der neuen Ortschefin, die im Hauptberuf als Industriekauffrau beim Rockenhausener Autozulieferer Adient beschäftigt ist, wird allerdings kurz sein: Bereits im kommenden Jahr stehen wieder reguläre Wahlen an. Sie hat aber bereits erklärt, dann wieder antreten zu wollen.