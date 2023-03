„Additive Lernangebote“ sind Förderkurse, in denen Schüler ihre vor allem durch die Corona-Zeit verursachten Defizite aufarbeiten können. Die Nachfrage nach dem zusätzlichen Unterricht war von Beginn an groß. Doch eine Weile hat das Angebot zum Leidwesen vieler Beteiligten auf Eis gelegen.

An sieben Donnersberger Schulen organisiert die Kreisvolkshochschule seit Februar wieder „additive Lernangebote“. Diese hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium vor zwei Jahren ins Leben gerufen – zu einem Zeitpunkt, als sich die Schulen langsam von der Homeschooling-Phase erholten und sukzessive zum Präsenzunterricht zurückkehren konnten. Das Förderprogramm erfreute sich großer Beliebtheit, lief aber zum Bedauern vieler Beteiligten Ende des Vorjahres aus. Jetzt wird es fortgesetzt.

An der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden ist man über diese Nachricht froh. „Man hat einfach gemerkt, dass die Schüler große Defizite hatten. Sie konnten zuhause nicht so gut lernen wie in der Schule“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Stefan Klemme. Von Beginn an sei die Nachfrage nach Förderkursen enorm gewesen. Damit diese aber auch Früchte tragen, ist laut Klemme vor allem die Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Schule entscheidend: „Die Verbindung zwischen dem Regelunterricht am Vormittag und dem am Nachmittag muss da sein. Darauf legen wir gesteigerten Wert.“ Außerdem seien die Dozenten in die schulische Kommunikation eingebunden, sodass der Förderunterricht gezielt dort anknüpft, wo er gebraucht wird.

Schul- und Förderunterricht durch denselben Lehrer

Perfektes Beispiel hierfür sei Max Groben: Der Lehramtsstudent hat derzeit eine Vertretungsstelle an der Neumayer-Schule inne, er unterrichtet unter anderem in der 8. Klasse Mathematik. Einmal in der Woche gibt er im selben Jahrgang zusätzlich Förderunterricht, ebenfalls in Mathe. „Das ist toll, besonders für seine Schüler“, sagt Klemme. „Besser geht’s nicht.“

So sehen das auch Jerome Braner, Jan-Luca Gessner und Egehan Karatas. Die drei gehen in die 8. Klasse der Neumayer-Schule und besuchen seit vergangenem Jahr den Förderunterricht. Im Gegensatz zu anderen im Kurs, die auf Initiative ihrer Eltern teilnehmen, sind Jerome und Jan-Luca freiwillig dabei: „Ich habe mich selbst dafür angemeldet, damit ich in Mathe bessere Noten schreibe“, erklärt Jerome. „Ich bin in Mathe nicht so gut.“ Egehan hatte schon einmal privat Nachhilfe, er mag den gemeinsamen Förderkurs allerdings lieber: „Meine Freunde sind auch da. Außerdem verstehe ich es hier besser.“ Die anderen stimmen ihm zu – bei allen hat sich die Note durch den Kurs verbessert. Die Frage, ob es das Angebot auch nächstes Schuljahr wieder geben sollte, beantworten alle drei mit einem klaren Ja.

Hoffen auf frühzeitige Verlängerung des Angebots

Ob das allerdings möglich ist, steht bislang nicht fest. Klemme hofft sehr, dass die Entscheidung bald fällt. Denn kurz vor Weihnachten war das vorangegangene Förderprogramm ausgelaufen – eine Zusage für das neue Kalenderjahr hatte es zunächst nicht gegeben. Das führte dazu, dass den kompletten Januar keine Kurse stattfinden konnten. Erst ab Mitte des Monats war es wieder möglich, Anträge für den Februar zu stellen. Wegen der zeitlichen Lücke sei es schwer gewesen, die Schüler erneut auf das Angebot aufmerksam zu machen. Inzwischen sei das Förderprogramm wieder in den Schulalltag eingegliedert. Deshalb lautet Klemmes Wunsch für die Zukunft: „Dass es von der Landesregierung frühestmöglich eine Zusage für die Finanzierung gibt, sodass wir die Lernangebote rechtzeitig bewerben und organisieren können.“