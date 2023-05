Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Sommerferien sind angebrochen. Droht nun das viel zitierte Sommerloch? RHEINPFALZ-Autor Andreas Fillibeck hat sich auf die Suche nach Veranstaltungen und allgemeinen Freizeittipps für die West- und die Nordpfalz gemacht. Und hat einiges gefunden!