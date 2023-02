Ab März bietet der Sozialpsychiatrische Dienst des Donnersbergkreises jeden Dienstag kostenlose Beratung und Hilfe in Rockenhausen an. Für die offene Sprechstunde ist keine Anmeldung nötig. Die Sprechstunden finden immer dienstags von 9 bis 12.30 Uhr in der Krankenhausstraße 10 in Rockenhausen statt.

Das Angebot richtet sich vor allem an erwachsene Menschen mit seelischen Problemen, psychischen Erkrankungen, in akuten Krisensituationen, bei Suizidgedanken, Suchtproblemen, altersbedingten seelischen Störungen und geistigen Behinderungen. Auch Angehörige und das soziale Umfeld betroffener Menschen können die offene Sprechstunde nutzen, wie die Kreisverwaltung informiert.

Der Sozialpsychiatrische Dienst setze seine Arbeit dort an, „wo Menschen die notwendigen Hilfen und Schutzmaßnahmen, die sie wegen einer Krankheit oder einer Behinderung benötigen, noch nicht vorfinden oder krankheitsbedingt nicht nutzen können“. Betroffene wie Angehörige könnten sich „schnell und unkompliziert“ beraten lassen und ihre Schwierigkeiten schildern. Auch Hausbesuche seien möglich. Wenn gewünscht, könnten Kontakte zu Selbsthilfegruppen hergestellt werden.