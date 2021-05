Am Freitag darf die Gastronomie im Donnersbergkreis wieder öffnen, Essen und Trinken ist dort wieder möglich, wo es eine Außenbestuhlung gibt. Auch der gesamte Einzelhandel kann wieder öffnen.

An fünf Werktagen in Folge – der Samstag zählt dazu – muss die Sieben-Tage-Inzidenz einer Kommune einen Schwellenwert unterschreiten, damit die Corona-Regeln gelockert werden. Durch den Wert von 92,9 ist am Mittwoch ein wichtiges Ziel erreicht: Es ist Tag fünf mit einer Inzidenz unter der 100er-Marke – mit einer Vorlaufzeit von zwei Tagen, also ab Freitag, wird der Kreis damit aus der Bundesnotbremse entlassen. Ab da gilt wieder die Landesverordnung.

Das bedeutet: Ab Freitag gelten keine Ausgangsbeschränkungen mehr, Zusammenkünfte sind wieder für bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten möglich. Dann darf auch die Außengastronomie wieder öffnen für Besucher, die einen negativen Test vorlegen. Genesene und zweifach Geimpfte benötigen einen solchen Test nicht, so regelt es der Drei-Stufen-Plan des Landes, der am Mittwoch in Kraft tritt und ab Freitag auch das Geschehen im Donnersbergkreis regelt. Durch diesen kann der gesamte Handel öffnen, es gelten die gleichen Bedingungen wie für die Lebensmittelgeschäfte: maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche, ein Test ist nicht nötig. Auch für Hotels, Ferienwohnungen und Jugendherbergen ist einiges möglich, deutlich mehr als zuletzt ist auch im Sportbereich erlaubt.

Luca-App startet im Landkreis

Pünktlich zur Lockerung geht auch die Luca-App im Landkreis an den Start. Durch das mobile System zur Nachverfolgung von Kontakten müssen Gastronomiebesucher nicht mehr Namen, Adresse und Telefonnummer in Listen eintragen, wie es zuletzt der Fall war. Stattdessen kann das Gesundheitsamt im Falle einer nachgewiesenen Infektion auf die anonymisierten Besuchsdaten aus der App zugreifen. Die Luca-App war in einigen Landkreisen getestet und für zuverlässig befunden worden – unter anderem im Kreis Bad Dürkheim. Aus dem Nachbarkreis gab es am Dienstagabend Informationen aus erster Hand beim kurzfristig angesetzten Wirtschaftsforum des Kreises, an dem sich rund 50 Unternehmer per Videokonferenz beteiligten.

Der Stufenplan des Landes Rheinland-Pfalz ist für den Donnersbergkreis nun so lange maßgeblich, bis an drei Tagen in Folge wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 erreicht wird. In diesem Fall würde dann wieder die Bundesnotbremse greifen.