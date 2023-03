Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Aufsteiger TuS Steinbach II/SV Börrstadt verlief der Start in die neue A-Klassen-Saison alles andere als glücklich. Ohne einen Zähler nach vier Partien und einem Torverhältnis von 2:17. Dabei wurde die TSG Kaiserslautern vergangenen Sonntag zu Hause doch mit 3:2 besiegt – nur sportlich, denn am grünen Tisch gingen die Punkte nachträglich in die Barbarossastadt.

Der Grund für diese Entscheidung: Steinbachs Dennis Windecker, einen Tag zuvor eine Halbzeit in der Verbandsliga-Truppe aktiv, hätte nicht spielen dürfen. Wer war dafür