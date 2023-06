Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit zwei Niederlagen ist die SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach in die neue A-Klassen-Saison gestartet. Dazu kommt das Aus im Kreispokal unter der Woche. Im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den TuS Göllheim ist die SG klarer Außenseiter. Das Spiel wird nicht wie ursprünglich geplant in Neuhemsbach, sondern in Sippersfeld ausgetragen.

Auch wenn seine Mannschaft noch keinen Punkt ergattert hat und auch im Pokal ausgeschieden ist, zeigt sich der neue Spielertrainer der SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach, Philipp Wissmann, zuversichtlich: