Nimmt A-Klasse Spitzenreiter ASV Winnweiler am Samstag, 16 Uhr, im Kerwederby auch die Hürde SV Gundersweiler? Oder kann der Verfolger dem Favoriten ein Bein stellen? Ein weiteres Lokalduell steigt am Sonntag (13 Uhr) in Steinbach.

Bei der Verbandsliga-Reserve der Donnersberger gastiert der TuS Göllheim. Nach zwei Niederlagen in Folge gilt es für die Göllheimer wieder in die Spur zurückzufinden, um den Anschluss an die vorderen Plätze zu halten. Dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt dagegen der Gastgeber Steinbach II/Börrstadt. Deren neuer Coach Frank Kappesser wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Durch die Niederlage gegen Morlautern/Enkenbach II am Grünen Tisch – bereits zum zweiten Mal in dieser Saison wurde ein Sieg im Nachgang aufgrund des unerlaubten Einsatzes eines Spielers annulliert – steckt der Aufsteiger mit nur vier Zählern aus neun Spielen im Tabellenkeller.

Gundersweiler will gegen den ASV „Gas geben“

Auf ein „spannendes Spitzenspiel“ freut sich derweil Gundersweilers Angreifer Joshua Paul. „Wenn wir läuferisch und kämpferisch so Gas geben wie gegen Ramsen, dann haben wir gute Chancen ein paar Kerwepunkte mit nach Hause zu nehmen – auch wenn Winnweiler klarer Favorit ist und eine starke Form hat“, sagt er. Unter der Woche rehabilitierte sich der SVG nach dem äußerst unglücklich verlorenen Kerwespiel gegen Otterberg. Beim TuS Ramsen gab es am Mittwoch einen knappen 2:1-Erfolg.

„Leider haben wir einige Ausfälle und durch die englischen Wochen einige angeschlagenen Spieler“, betont Paul. Am Samstag am Rauhen Weg werden Spielertrainer Michael Hammerschmidt und Sascha Steffes weiter nicht auflaufen können. Ausgerechnet die zwei Ex-ASVler …

Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gastiert der TuS Ramsen bei der TSG Kaiserslautern und die SpVgg Gauersheim bei der SG Morlautern/Enkenbach II (16 Uhr). Am Donnerstag besiegte die SpVgg den SV Wiesenthalerhof mit 3:2. Die SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach – vergangenes Wochenende mit dem ersten Saisonsieg – hat spielfrei.