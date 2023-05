Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen Tabellenführer TuS Rüssingen II kassierte der TuS Ramsen am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord. Coach Christian Bauer sieht es gelassen und warnt vor dem kommenden Gegner SG Appeltal. Gundersweiler peilt das Ende seiner Talfahrt gegen Bolanden an und Göllheim will gegen Gauersheim seine Serie ausbauen.

„Das war ein guter Auftritt von uns. Schade, dass es nicht gereicht hat, aber gegen den Tabellenführer darf man verlieren“, blickt Ramsens Trainer Christian Bauer auf die erste Saisonniederlage