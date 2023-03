Paukenschlag beim TuS Göllheim: Zwei Tage vor dem am Sonntag verlorenen Spitzenspiel gegen A-Klasse-Primus ASV Winnweiler wurde Daniel Ghoul suspendiert. Als Trainer und als Spieler. Beide Seiten wollen sich offiziell nicht zu den Gründen äußern. Am Sonntag (15 Uhr, Mehlingen) gastiert der TuS bei den FCK-Portugiesen.

Etwas stimmte kurz vor Spielbeginn vergangenen Sonntag zwischen dem TuS Göllheim und dem ASV Winnweiler nicht. TuS-Spielertrainer und Leitfigur Daniel Ghoul, weder verletzt, noch beruflich oder privat verhindert, stand nicht auf und nicht neben dem Platz. Ohne den 28-Jährigen unterlagen die Hausherren knapp mit 3:4 und verpassten damit die Chance punktetechnisch noch mal an den Spitzenreiter heranzukommen.

Unter der Woche sickerte durch: Die Göllheimer Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter, Gerhard Schimanski, haben Ghoul am vergangenen Freitag vorzeitig von seinem Amt entbunden – als Trainer und als Spieler. Beide Parteien wollten sich öffentlich zu den Gründen nicht äußern. Ghoul betonte nur, dass er nicht freiwillig gegangen sei und gerne noch die restliche Saison alles in die Waagschale geworfen hätte. Schimanski, neben dem Vorstandsamt beim TuS auch noch erster Vorsitzender des Göllheimer Fördervereins sowie Vorstandsmitglied des Fußballjugendfördervereins Donnersberg, sagte: „Das sind Vereinsinterna.“

Ghoul und Selz zieht es nach Steinbach

Ghoul wird im Sommer als spielender Co-Trainer zu seinem Ex-Verein TuS Steinbach zurückkehren. In Youngster Maxi Selz wird sich ein weiterer Göllheimer dem Verein anschließen. „Wir planen mit beiden Spielern“, sagt Markus Buhl-Bohlander, Sportlicher Leiter des TuS Steinbach. Nach RHEINPFALZ-Informationen geht Schimanski davon aus, Ghoul habe Selz mit zu Steinbach gelotst, wollte das nicht auf ihm und dem Verein sitzen lassen und habe entsprechend gehandelt. Buhl-Bohlander betont allerdings: „An Maxi sind wir schon länger interessiert.“

Daniel Fattler, bisher Ghouls gleichberechtigter Partner, wird bis zum Sommer nun allein als Trainer bei Göllheim übernehmen und rückt dann ins zweite Glied. In Micha Bengel (zuletzt TuS Sausenheim) steht der neue Coach bereits fest.

Eine wohl allerletzte Chance doch noch in den Kampf um den Relegationsplatz mit einzusteigen, bietet sich den Göllheimern am Sonntag in Mehlingen beim aktuellen Zweiten, FCK Portugiese. Ohne Ghoul.

Zweiter Sieg in Folge für Eiche?

Ein kleines Lebenszeichen im Tabellenkeller hat mit dem vierten Saisonsieg am Sonntag die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach gesetzt. Etwas überraschend siegte die Mannschaft von Trainer Frank Kolling mit 3:0 in Erfenbach und reichte die Rote Laterne an den FC Shqiponja weiter. „Zum Glück läuft’s auch ohne mich“, sagte der beruflich verhinderte SG-Kapitän Moritz Bechberger, der nach dem Sieg zu Scherzen aufgelegt war. Am Sonntag (15 Uhr) ist der Defensivallrounder beim Spiel der Kombinierten beim SV Wiesenthalerhof, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wieder an Bord. Parallel spielt die SpVgg Gauersheim in Sembach gegen Shqiponja und der SV Gundersweiler beim SV Otterberg. Der ASV Winnweiler empfängt (15.30 Uhr) die SG Niederkirchen und der TuS Steinbach II/SV Börrstadt den TuS Ramsen (13 Uhr).