Gleich zweimal haben dreiste Betrüger am Mittwoch vergeblich versucht, einen 92-Jährigen am Telefon um Geld zu prellen.

Zunächst hat ein Unbekannter bei dem Mann aus Katzenbach angerufen und sich als sein Enkel ausgegeben. Der Senior hat den Trick jedoch sofort durchschaut und aufgelegt. Nur zehn Minuten später hat bei ihm erneut das Telefon geklingelt – am anderen Ende der Leitung war angeblich ein Polizeibeamter aus München. Dieser sagte ihm, das Gespräch zuvor sei im Rahmen einer Telefonüberwachung aufgezeichnet worden und seine Wertsachen seien nun in Gefahr. Auch dieser Masche ist der 92-Jährige aber nicht auf den Leim gegangen: Er beendete ebenfalls umgehend das Telefonat und erstattete später Anzeige bei der Polizei.

Polizei ruft niemals mit 110 an

Diese weist darauf hin, dass neben dem inzwischen hinlänglich bekannten Enkeltrick auch die Methode mit dem falschen Polizeibeamten immer wieder angewandt wird. Doch die Polizei rufe weder jemanden mit der Notrufnummer 110 an, noch verlange sie am Telefon Auskünfte über Wertsachen, die finanzielle Situation und Bankverbindungen ihrer Gesprächspartner oder hole Bargeld und Schmuck „zum Schutz“ an der Haustür ab. Weitere Infos und Tipps gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.