Während das öffentliche Leben so langsam wieder in halbwegs gewohnten Bahnen zu laufen scheint, stellt sich die Frage: Welche Auswirkungen hat Corona auf die Entscheidungsfindungen in der Kommunalpolitik? Denn Gemeinde- und Verbandsgemeinderäte tagen wieder in Präsenz – doch nicht alle Ratsmitglieder sind geimpft, und kostenlose Tests gibt es nicht mehr.

In einigen großen Gremien des Donnersbergkreises wurde die 3G-Regel (nur Geimpfte, Genesene oder Getestete) bereits etabliert oder ist zumindest für die nächsten Sitzungen beschlossen.