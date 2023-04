Für die Kirchen in die Pedale treten: Das ist wieder am 13. und 14. Mai rund um Teschenmoschel möglich. Nach der Premiere 2022 plant Pfarrer Sebastian Best erneut einen 24-Stunden-Lauf mit dem Fahrrad. Doch geht es ihm nicht nur um Bares.

Mit „Rad und Tat“ ist die Aktion am Muttertagswochenende überschrieben, an der in diesem Jahr nicht nur die protestantische Kirchengemeinde Zur Alten Welt, sondern auch die Schwestergemeinde Dielkirchen-Ransweiler beteiligt ist. Die Kooperation ist gewissermaßen natürlicher Art, wird Dielkirchen-Ransweiler doch von Anja Best, der Ehefrau des Dörrmoscheler Pfarrers, betreut. Wer nicht aufs Rad steigen möchte, kann sich auch zu Fuß bei einem Rundgang um Teschenmoschel beteiligen, kündigt Pfarrer Sebastian Best an.

Gleich geblieben ist die Strecke, allerdings sind Start und Ziel diesmal in Teschenmoschel. Die Infrastruktur passe dort besser, begründet Best die Änderung. Am Bürgerhaus geht es am Samstag, 13. Mai, um 14 Uhr los. Auf rund 15 Kilometern geht es zur Wolfsmühle über Bisterschied und Ransweiler nach Schönborn, Dörrmoschel und zurück nach Teschenmoschel. Dabei sind 200 Höhenmeter zu überwinden.

Schon 60 Anmeldungen

Und so funktioniert die Spendenaktion: „Mitfahrer lassen sich pro Runde einen bestimmten Betrag sponsern“, erläutert Best. In einem Zeitraum von 24 Stunden fahren sie so viele Runden, wie sie schaffen, fügt er hinzu. Das Ende ist am Sonntag, 15. Mai, ebenfalls um 14 Uhr. Erlaubt sind Rennräder, Mountainbikes, Tandems sowie E-Bikes. Die Aktion wird bei jedem Wetter stattfinden. Wer mitmachen will, braucht einen Fahrradhelm. Der 31-Jährige hofft, dass 24 Stunden lang stets jemand auf der Strecke fährt.

Best, seit gut drei Jahren für knapp 1300 Gemeindemitglieder im Pfarramt Zur Alten Welt zuständig, zählt auch in diesem Jahr auf zahlreiche Mitstreiter. Rund 60 Anmeldungen lägen bereits vor, mit 100 rechnet er. „Der Rest ist wetterabhängig“, lautet seine Erfahrung. Man könne auch ohne Sponsoren mitmachen. „Besucher können auch einfach nur so oder zum Anfeuern oder zum Mittagessen kommen“, sagt er.

Geld für Orgel und PV-Anlage

Dekan Matthias Schwarz vom Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter habe schon zugesagt, ebenso wie die Landräte der Kreise Donnersberg, Kusel, Kaiserslautern und Bad Kreuznach. Nach dem Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr am Bürgerhaus Teschenmoschel wollen sie eine gemeinsame Runde drehen, berichtet Best. Eingeladen seien Radfahrvereine aus der ganzen Pfalz. Mit dabei sei auch Werner Moster vom ehemaligen Radverein Rockenhausen. Bei der Organisation helfen Best und Presbyter Wolfram Böcher rund 40 Ehrenamtliche. Das Bier werde von der Kirner Brauerei gesponsert.

Der Erlös des Spenden-Laufs soll in den Erhalt der Dorfkirchen der beiden Gemeinden fließen. Vorrangig gehe es in diesem Jahr um die Renovierung in Dörrmoschel, berichtet der Pfarrer. Die Arbeiten sollen in diesem Sommer starten. Ferner wird das Geld unter anderem für die Orgelrenovierung in Ransweiler benötigt und für die Nußbacher Kirche, die eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach erhält. Best spricht von Investitionskosten von rund 24.000 Euro. Auch der Hang an der Nußbacher Kirche wird hergerichtet.

Pfarrerssöhne mit dabei

Dem Pfarrerehepaar geht es bei dem Projekt auch um die Verbindung der Menschen über Dorfgrenzen hinweg. „Wir wollen damit auch zu einer stärken Bindung in den Orten beitragen“, sagt er. Im vergangenen Jahr haben rund 125 Teilnehmer etwa 9000 Euro erradelt. In diesem Jahr erhält der Pfarrer beim Radeln Unterstützung vom Nachwuchs. Auf einer seiner zehn geplanten Runden auf dem Rennrad dürfen die beiden Söhne – ein und vier Jahre – auf dem Anhänger mittouren, verrät der sportliche Theologe.

Info

Anmeldungen sind unter Telefon 06361 1758 erwünscht. Spenden sind willkommen an das Protestantische Verwaltungsamt Otterbach, IBAN: DE09 5405 1990 0080 0013 81.