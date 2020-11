Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch im Donnersbergkreis 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit ist die Anzahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 536 gestiegen – 140 von ihnen gelten momentan als aktiv. Fünf Patienten werden derzeit stationär behandelt, einer von ihnen auf Intensivstation. Nach einem leichten Rückgang ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis nun wieder auf 164,4 gestiegen.

Kita Steinbach wieder offen

Eine gute Nachricht gibt es dagegen von der Kita Steinbach: Sie ist nach einem Corona-Fall im Erzieher-Team inzwischen wieder geöffnet. Weiterhin geschlossen ist die Kita in Dreisen, unverändert sind zudem an mehreren Schulen im Kreis Schüler und/oder Lehrer von Infektionen betroffen beziehungsweise befinden sich in Quarantäne. Am Diakonissen-Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden besteht nach wie vor ein Besuchsverbot. Stand Mittwoch sind hier 21 Bewohner – sie werden auf ihren Zimmern betreut und versorgt – sowie sieben Mitarbeitende mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Im Haus Antonius in Göllheim wurde nach einem Bewohner (wir berichteten) nun auch ein Mitarbeiter positiv getestet; die betroffene Station bleibt vorerst geschlossen.