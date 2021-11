Ein 17-jähriger Kradfahrer aus dem Donnersbergkreis verlor am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 385 zwischen Dielkirchen und Gerbach die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und rutschte in die Schutzplanke. Wie die Polizei vermutet, war der Mann zu schnell unterwegs und verlor deshalb in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde er samt Krad auf die Gegenseite geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der junge Mann wurde vom Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. An dem Leichtkraftrad entstand ein Totalschaden von geschätzt rund zweieinhalbtausend Euro. Die Landesstraße 385 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.