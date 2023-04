Am 16. April findet das 11. Donnersberger Weinforum unter dem Motto „Ein Berg – Drei Weinanbaugebiete“ statt. 16 Winzer von der Nahe, aus der Pfalz und Rheinhessen sowie zwei Gastweingüter präsentieren von 11 bis 18 Uhr im Weingut Bremer in Niefernheim ihre edlen Tropfen. Im schönen Ambiente des Weinguts werden sowohl bewährte Klassiker als auch pfiffige Kreationen zur Verköstigung angeboten, heißt es in der Pressemitteilung. Kulinarisch begleitet wird das Weinforum von der Vinothek des Weinguts Bremer. Im Eintritt von 15 Euro ist eine kleine Weinprobe an den Weinständen enthalten. Veranstalter sind der Donnersberg-Touristik-Verband und Ingrid und Rainer Schulmeyer in Zusammenarbeit mit dem Weingut Bremer.

Die Betriebe

Weingut Bicking und Bicking (Wallhausen), Weingut Schmidt (Obermoschel), Weingut Ermarth-Bogert (Mörstadt), Weingut Full (Mölsheim), Privat-Weingut Hagmaier (Mölsheim), Weingut Lüll (Wachenheim), Weingut Milch (Monsheim), Weingut Schales (Flörsheim-Dalsheim), ZWAJ Weine (Mölsheim), Weingut Bremer (Zellertal-Niefernheim), Weingut Hinterbichler (Bobenheim am Berg), Weingut Janson-Bernhard (Zellertal-Harxheim), Weingut Martinspforte (Einselthum), Weingut Puder (Zellertal-Niefernheim), Weingut Schwan (Zellertal-Niefernheim), Weingut Schwedhelm (Zellertal-Zell). Gastweingüter sind Bernhard-Räder aus Flomborn und Holstein aus Kindenheim.

Info

Die Buslinie 921 Monsheim – Wachenheim – Mölsheim – Zellertal – Albisheim – Marnheim – Kirchheimbolanden kann für den Besuch der Veranstaltung genutzt werden. Weitere Informationen unter Telefon 06352/1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.