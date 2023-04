Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den schönsten Weihnachtsbaum der Welt haben Oma Nagute und Opa Nörgel in ihrem Wohnzimmer. Der ist immer richtig groß und es riecht, nachdem er aufgestellt wurde, dann so angenehm nach Wald. Und er wird immer schon am 2. Advent mit Liebe ganz bunt geschmückt. „Wir wollen doch lange Freude an dem Baum haben“, erklärt Oma Nagute. Die Sachen mit denen geschmückt wird, haben übrigens oft eine lange Tradition.

Als ich Oma Nagute vor kurzem gefragt habe, ob es egal ist, was man an die Zweige hängt, schickte sie mich zu Jessica Rust-Bellenbaum nach Steinbach. Sie ist dort Pfarrerin