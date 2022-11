35 Sekunden nachdem der Täter den Tankstellenshop betreten hatte, war der Überfall auf die Aral-Tankstelle auch schon vorbei. Für „Hallo“ und „Danke“ hatte der Mann Zeit, wie das Überwachungsvideo zeigt.

Gegen 17.30 Uhr betrat am späten Samstagnachmittag ein vermummter Mann den Tankstellen-Shop und forderte die Angestellte auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Nachdruck verlieh er dieser Forderung dadurch, dass er ein Messer in seiner Hand hielt, wie auf dem Überwachungsvideo des Tankstellenraums zu sehen ist, das die Betreiberfirma Tara auf einer ihrer Facebookseiten geteilt hat.

Täter sagt „Hallo“ und „Danke“

Der Überfall dauerte demnach nur gut eine halbe Minute. Der Täter grüßte die Tankstellenbedienstete mit einem kurzen „Hallo“ und legte einen Zettel auf den Verkaufstresen. Anschließend zog er eine Tragetasche aus seiner Jacke, forderte die Frau auf, diese zu befüllen. Nur etwa 35 Sekunden, nachdem er den Shop betreten hatte, sagte der Unbekannte „Danke“ und verließ die Tankstelle.

Nach der Tat flüchtete er zu Fuß in Richtung Niedermoschel. Ob er im weiteren Verlauf der Flucht ein Fahrzeug benutzt hat, das ist laut Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Überfall sei im näheren Umkreis um Obermoschel gefahndet worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Die Suche sei jedoch ergebnislos verlaufen. Auch am Montag waren Ermittler in Obermoschel.

Hinweise an die Kriminalpolizei

Der Täter ist laut Polizei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ungefähr 40 bis 45 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer militärähnlichen Cargohose mit Camouflage-Muster und einer khakifarbenen Jacke mit Brusttaschen, auf der ebenfalls ein Militär-Symbol (vorne) und eine Deutschland-Flagge (seitlich auf dem Oberarm) zu erkennen waren. Der Unbekannte trug eine schwarze Mütze, eine dunkle Sonnenbrille und hatte ein schwarzes Tuch über Mund und Nase. Er sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.

Die Tankstelle in Obermoschel war erst im Juni unter neuem Betreiber wiedereröffnet worden, nachdem der vorherige Eigentümer das Tankstellengelände samt dazugehöriger Werkstatt und Wohnraum veräußert hatte. Im September waren – nach rund sechswöchiger Umbauphase – die neu gestalteten Verkaufsräume eingeweiht worden.

Für Tara-Chef Sascha Spindler ist es nicht das erste Mal, dass eine der zehn Tankstellen seines Unternehmens ausgeraubt wird. „Es ist für mich verwunderlich, dass sich jemand für so wenig Geld einem so hohen Risiko aussetzt“, sagt er. Denn: Viel zu holen sei nicht. „Bei einem gewissen Füllstand muss die Kasse entleert werden, sonst kann sie nicht mehr weiter benutzt werden“, schildert er. „An dieses Geld kommt dann auch kein Mitarbeiter mehr ran.“ Hinzu komme, dass spätestens seit Beginn der Pandemie ohnehin überwiegend mit Karte gezahlt werde.

Hier findet sich das Video, das eine Überwachungskamera aufgezeichnet hat.