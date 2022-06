Nach knapp einem Vierteljahr fließt wieder Kraftstoff: Seit Dienstag hat die Aral-Tankstelle in Obermoschel wieder geöffnet. Anfang März war die Tankstelle von heute auf morgen geschlossen worden. Der vorherige Eigentümer hatte das Tankstellengelände samt dazugehöriger Werkstatt und Wohnraum an die Tara AG mit Sitz in Idar-Oberstein verkauft, die bereits in mehreren Bundesländern Aral-Tankstellen betreibt – auch jene in Rockenhausen. Die von Gesellschaftsvorstand Sascha Spindler angekündigten umfangreichen Umbauten auf dem Areal haben begonnen. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben 575.000 Euro in Obermoschel.