Weil er und seine Begleiterin zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert worden sind, hat ein Mann die Mitarbeiterin eines Baumarkts in Bad Dürkheim bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann dabei auf die Tat in Idar-Oberstein angespielt. Dort hatte ein Kunde einen Tankstellenmitarbeiter getötet, nachdem dieser ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Laut Polizei gab es bei dem Fall im Dürkheimer Bruch keine konkrete Gefahrenlage. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr. Nachdem der Mann die Drohung ausgesprochen hatte, verließ er mit seiner Begleiterin den Baumarkt. Die Polizei fahndete unmittelbar nach dem Vorfall, konnte die Personen aber nicht finden.

Der Mann wird auf 70 bis 75 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und weiße, ungepflegte Haare und ein ebensolches Erscheinungsbild haben. Nach Zeugenbeschreibungen trug er eine Brille, eine blaue Jacke und war von normaler Statur.

Er sprach mit Pfälzer Dialekt. Die Frau soll zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank sein. Das Haar wird als rot-verwaschen beschrieben. Sie trug einen schwarzen Pullover. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen: Telefon 06322 9630.