Der 49-Jährige, der am späten Samstagabend in Idar-Oberstein einen Tankstellenkassierer erschossen haben soll, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch in Untersuchungshaft genommen worden. Es bestehe „dringender Mordverdacht“.

Tat „aus Ärger über Zurückweisung“ begangen

Nach den bisherigen Ermittlungen und Vernehmungen geht die Bad Kreuznacher Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Kassierer den Tatverdächtigen nicht bedient hat, weil der 49-Jährige keinen Mundschutz trug. „Aus Ärger über die Zurückweisung“ sei der Mann dann nach fast zwei Stunden zurückgekommen und habe den Mitarbeiter getötet. Außerdem habe der 49-Jährige in den Vernehmungen erklärt, die Corona-Schutzmaßnahmen abzulehnen.