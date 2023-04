Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für das Restaurant „Admiral“ in Weisenheim am Berg ist es bereits der vierte Michelin-Stern in Folge. Das Restaurant „Intense“ erkochte sich die Auszeichnung am neuen Standort in Wachenheim zum ersten Mal, verlor dafür aber den Stern für das „The Izakaya“.

„Wir wissen schon, was wir das ganze Jahr über geleistet und gearbeitet haben, und hatten nicht das Gefühl, dass der Stern uns weggenommen würde“, erklärt