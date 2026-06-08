Susanne Edinger aus Hardenburg beteiligt sich am Sonntag, 14. Juni, wieder beim Tag der offenen Gartentür. Ihr 3000 Quadratmeter großer Landschaftsgarten in der Kaiserslauterer Straße 299 ist von 10 bis 18 Uhr zu bewundern. Er zeichnet sich durch einen alten Baumbestand, Kunstobjekte, reizvolle Blickachsen und idyllische Sitzecken aus. Er wird außerdem von der Isenach durchquert, an deren renaturiertem Ufer sich viele Pflanzen wohlfühlen. 2026 wurde der Garten vom Callwey-Verlag unter die „50 schönsten Privatgärten“ im deutschsprachigen Raum gewählt. Am Tag der offenen Gartentür steht auch die Tür zum Atelier des Künstlers Rüdiger Skadow offen, der den Garten maßgeblich gestaltet hat.