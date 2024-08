Am Donnerstag wurde erstmals in der Pfalz ein Fall der Afrikanischen Schweinepest in einem Kleinstbetrieb in Gerolsheim nachgewiesen.

Das Tier war am Sonntag verendet, am Donnerstag war das positive Testergebnis bestätigt worden. Zwei Schweine aus derselben Haltung waren am vergangenen Montag geschlachtet worden. Auch sie sind infiziert. Jetzt folgte die Bestätigung der beiden Fälle durch das Friedrich-Löffler-Institut.

Wie sich die drei Hausschweine infiziert haben, werde vermutlich nicht endgültig nachzuweisen sein, so die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, die aber eine Vermutung hat. Wie diese lautet und welche weiteren Maßnahmen der Kreis ergriffen hat, steht in unserem ausführlichen Artikel.