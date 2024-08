Am Donnerstag wurde erstmals in der Pfalz ein Fall der Afrikanischen Schweinepest in einem Kleinstbetrieb in Gerolsheim nachgewiesen. Zur Ursache gibt es eine Vermutung.

Zwei Schweine waren am vergangenen Montag geschlachtet worden. Das dritte Tier war am Sonntag verendet, am Donnerstag war das positive Testergebnis bestätigt worden. Jetzt folgte die Bestätigung der beiden