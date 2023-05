Eine Schulklasse hat bei einer Wanderung am Donnerstag, 4. Mai, gegen 12 Uhr in der Nähe des Naturfreundehauses in Wachenheim einen verdächtigen Gegenstand gemeldet, der einer Handgranate ähnelte. Laut Polizeimeldung rückte der Kampfmittelräumdienst aus und nahm die Handgranate mit: Es handelte sich um eine französische Übungshandgranate, die bei Aktivierung lediglich einen lauten Knall erzeuge. Da jedoch der Zünder fehlte, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Kinder oder Wanderer. Die Polizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät, beim Auffinden verdächtiger Gegenstände unverzüglich die Ordnungsbehörde oder die Polizei zu informieren.